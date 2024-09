„Unter uns“-Vorschau heute: Britta bemerkt, dass Theos Mutter ein Problem mit ihr hat (30.9.24)

1 Easy (Lars Steinhöfel) vergewissert sich bei Bambi (Ben Heinrich, hinten), dass sein schrecklicher Verdacht nicht unbegründet ist. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" geht Easy seinem neuen Verdacht nach und stellt eine Falle. Ronja vertraut sich Gunnar an.











Gerade als Easy bereit ist, seinen Verdacht gegen Patrizia fallen zu lassen, stößt er auf ein Beweisstück, das eine neue Verdächtige ins Spiel bringt. Ronja vertraut sich Nadine nicht an, weshalb diese Gunnar um Hilfe bittet. Doch in der Vaterrolle stößt er an seine Grenzen. Britta merkt, dass ihre zukünftige Schwiegermutter ein Problem mit ihr hat - ein Affront, den sie nicht einfach ignorieren kann.