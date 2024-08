1 Cecilia (Carina Koller) hilft aktiv dabei, Ace' (Luis Moll, 2.v.r.) und Lennys (Nikolaus Lessky, r.) heimliche Liebe zu schützen - womit sie sich unerwartet einen Zweitjob als Alibi-Freundin aufhalst. 2.v.l. Gunnar (Paul Cless) Foto: RTL / Stefan Behrens

Cecilia stellt sich schützend vor Ace und Lenny, doch ihr Einsatz bringt neue Herausforderungen mit sich. Währenddessen sorgen sich Ute und Benedikt um Patrizia, deren Gesundheit auf dem Spiel steht.











Cecilia engagiert sich aktiv, um die geheime Beziehung zwischen Ace und Lenny zu schützen, was sie unerwartet in eine zusätzliche Verpflichtung bringt. Ute ist erleichtert für Patrizia, da ihr Metastase-Scan negativ ausfällt. Benedikt bemerkt jedoch einige merkwürdige Hinweise. Ringo stürzt sich enthusiastisch in die Zusammenarbeit mit Bambi und entdeckt dabei sein nächstes Projekt zur Verbesserung: Henrys Turnhalle.