„Unter uns“-Vorschau heute: Ronja öffnet sich Nadine (30.1.24)

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Tobias für einen Gerichtstermin ausfällt, springt Stella für ihn ein. Danach beschleicht sie die Ahnung, dass Tobias' Zustand kein Zufall ist. Nadine spürt deutlich, dass ihre Tochter etwas belastet. Die Wahrheit erweist sich als schlimmer als alles, was sie sich in ihrer Sorge ausgemalt hat. Durch Paulas vehemente Fürsprache zieht Valentin in die WG ein. Sein Einzug hat allerdings nicht nur für Paula einen bitteren Beigeschmack.