„Unter uns“-Vorschau heute: Tobias erfährt von Viviens Verschwinden (29.11.24)

1 Tobias (Patrick Müller, M.) muss von zwei Beamten (Komparsen) festgehalten werden, als David ihm die Hiobsbotschaft überbringt. Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "Unter uns" kann Tobias nicht akzeptieren, dass Vivien verschwunden ist und fängt an, nach ihr zu suchen.











Tobias ist erschüttert, als er von Viviens Verschwinden erfährt. Er sucht verzweifelt am Hafen nach ihr, während er gleichzeitig für Leo da sein muss. In der Schillerallee wächst die Sorge um Vivien, und die Gemeinschaft rückt enger zusammen, um einander zu unterstützen. Theo fühlt sich von Baris' Verhalten bedrängt, bis er erkennt, was wirklich hinter dessen Handeln steckt.