„Unter uns“-Vorschau heute: Britta will Benedikt zum Training überreden (29.10.25)

In "Unter uns" will Patrizia, dass ihre große Liebe Jora bei ihr bleibt.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Britta sorgt sich, dass ihre Turnhalle Kunden verliert, wenn Benedikt seltener trainiert. Sie setzt alles daran, ihn zurückzugewinnen. Esma will ihrer Familie nicht erneut finanziell zur Last fallen und versucht, ihre Probleme allein zu lösen. Eine zufällige Begegnung eröffnet ihr eine letzte Chance. Patrizia will, dass Jora bei ihr bleibt, und versucht, Ringo und Easy mit allen Mitteln von seiner Spur abzubringen.