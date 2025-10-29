„Unter uns“-Vorschau heute: Britta will Benedikt zum Training überreden (29.10.25)

In "Unter uns" will Patrizia, dass ihre große Liebe Jora bei ihr bleibt.

Britta sorgt sich, dass ihre Turnhalle Kunden verliert, wenn Benedikt seltener trainiert. Sie setzt alles daran, ihn zurückzugewinnen. Esma will ihrer Familie nicht erneut finanziell zur Last fallen und versucht, ihre Probleme allein zu lösen. Eine zufällige Begegnung eröffnet ihr eine letzte Chance. Patrizia will, dass Jora bei ihr bleibt, und versucht, Ringo und Easy mit allen Mitteln von seiner Spur abzubringen.

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft und im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld angesiedelt ist. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.

Der Hauptcast von "Unter uns"

Isabell Hertel als Ute Huber

Miloš Vuković als Paco Weigel

Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter

Patrick Müller als Tobias Lassner

Valea Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger

Benjamin Heinrich als Benno „Bambi“ Hirschberger

Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Huber

Floriane Eichhorn als Nadine Pfeiffer

Theresa Traser als Ronja Pfeiffer

Miriam Lahnstein als Patrizia Neumann-Goldberg

Tabea Heynig als Britta Schönfeld-Küpper

Bettine Langehein als Stella Richter

Jens Hajek als Benedikt Huber

Carina Koller als Cecilia „Cilly“ Weigel