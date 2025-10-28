„Unter uns“-Vorschau heute: Patrizia wird von ihrer großen Liebe überrascht (28.10.25)

In "Unter uns" wird Patrizia von alten Gefühlen überwältigt, als ihre große Liebe plötzlich vor ihr steht.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Patrizia wird von alten Gefühlen überwältigt, als ihre große Liebe wieder vor ihr steht. Doch sie verdankt dieses Wiedersehen ausgerechnet ihren Feinden. Esma ist geschockt, als ein Fehler aus ihrer Vergangenheit ihre Karriere gefährdet. Wie wird sie reagieren? Bambi kämpft damit, seine Wette mit Sina einzuhalten. Als er glaubt, dass sie ihn austricksen will, muss er eine Entscheidung treffen.