„Unter uns“-Vorschau heute: Bambi schlägt Sina eine Therapie vor (28.8.25)

In "Unter uns" sorgt sich Bambi um Sina, die immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Esma muss tatenlos zusehen, wie die Hundehalterin Bandit zurückholt. Doch dann kommt ans Licht, wer wirklich für die Brandstiftung verantwortlich ist. Bambi macht sich Sorgen um Sina, die durch ihre Angst vor Rolf zunehmend ins Wanken gerät. Würde eine Therapie helfen? Easy plagt zwar das schlechte Gewissen, trotzdem will er mit Ringo verhindern, dass Benedikt von Utes verschwundenem Spendengeld erfährt.