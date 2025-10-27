„Unter uns“-Vorschau heute: Ute findet eine Lösung für Benedikts Wohnsituation (27.10.25)

In "Unter uns" macht Ute Benedikt einen Vorschlag, der ihn tief ins Herz trifft.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Patrizia spürt an ihrem Geburtstag eine besondere Nähe zu Stella, die ihr ein bedeutendes Geschenk macht. Doch das Schicksal hält noch eine größere Überraschung für sie bereit. Ute bemerkt, dass Benedikt eine Wohnung sucht, und macht ihm ein Angebot, das ihn tief bewegt. Doch ist es nicht Zeit, sich endlich der Vergangenheit zu stellen? Bambi kämpft mit seinem Problem, nicht Nein sagen zu können - oder gelingt es ihm doch?