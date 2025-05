„Unter uns“-Vorschau heute: Ute und Britta wollen Patrizia austricksen (27.5.25)

"Es ist okay, gerade Single zu sein" Nazan Eckes: So läuft ihr Leben als Single-Mama auf Mallorca

Nazan Eckes hat ihrem hektischen Leben in Köln den Rücken gekehrt. Aktuell lebt sie auf Mallorca, teilweise gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und ihren beiden Kindern in einer Finca. Ihren Single-Status findet sie "absolut okay".