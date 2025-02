„Unter uns“-Vorschau heute: Kann sich Benedikt von Patrizia befreien? (27.2.25)

1 Benedikt (Jens Hajek) gelingt es, Patrizia (Miriam Lahnstein) eine Spritze zu verpassen. Foto: RTL / Stefan Behrens

Benedikt verbirgt vor Patrizia, dass er wieder zu Kräften kommt. In einem günstigen Moment setzt er zum Befreiungsschlag gegen seine Peinigerin an. Kaum jemand in der Schillerallee ist in Karnevalsstimmung, doch dank einer spontanen Aktion von Paco findet das Haus doch noch glücklich zusammen. Cecilia und Baris finden sich ungeplant in einem Partnerkostüm wieder. Hilft ein Kostümwechsel? Oder sind die beiden füreinander bestimmt?