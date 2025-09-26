„Unter uns“-Vorschau heute: Sina findet Stellas Verschwinden verdächtig (26.9.25)
"Unter uns": Sinas ungutes Gefühl wegen Stella wird durch Paco bestätigt. Foto: RTL / Sebastian Meyer

In "Unter uns" kommt Sina dem Geheimnis um die verschwundene Stella immer näher. 

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina setzt die Hinweise zu Stellas Verschwinden zusammen. Unterdessen begreift Stella entsetzt, dass ihr Entführer einen brutalen Plan der Vergeltung verfolgt. Easy ist überzeugt, das fehlende Geld für Utes Projekt rechtzeitig vor dem Straßenfest zu besorgen, aber Patrizia beobachtet ihn genau. Cecilia wünscht sich, dass Theo seine Wahl noch einmal überdenkt. Theo trifft jedoch endgültige Entscheidungen.

 

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft und im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld angesiedelt ist. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.

Der Hauptcast von "Unter uns"

  • Isabell Hertel als Ute Huber
  • Miloš Vuković als Paco Weigel
  • Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter
  • Patrick Müller als Tobias Lassner
  • Valea Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger
  • Benjamin Heinrich als Benno „Bambi“ Hirschberger
  • Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Huber
  • Floriane Eichhorn als Nadine Pfeiffer
  • Theresa Traser als Ronja Pfeiffer
  • Miriam Lahnstein als Patrizia Neumann-Goldberg
  • Tabea Heynig als Britta Schönfeld-Küpper
  • Bettine Langehein als Stella Richter
  • Jens Hajek als Benedikt Huber
  • Carina Koller als Cecilia „Cilly“ Weigel
  • Diego Carlos Seyfarth als David Junker
  • Julius Dombrink als Theo Wolters

"Unter uns" bei RTL+ schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich bei RTL+ schauen. Außerdem können Sie als RTL+-Abonnent die Folgen schon eine Woche im Voraus streamen.

 