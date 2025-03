„Unter uns“-Vorschau heute: Tobias will seinen Fehler wieder geradebiegen (26.3.25)

Tobias will seinen Fehler wieder geradebiegen

1 Ute (Isabell Hertel, l.) ist entschlossen, das gestohlene Geld wieder zurückzugeben. Rechts Britta (Tabea Heynig) Foto: RTL / Stefan Behrens

Ute ist fest entschlossen, Patrizia das während der ausgelassenen Feier entwendete Geld schnellstmöglich zurückzugeben - wenn Patrizia sich ihr gegenüber nur nicht so überheblich verhalten würde. Tobias wird plötzlich bewusst, dass er versehentlich in der gesamten Schillerallee von Sinas Seitensprung erzählt hat. Nun setzt er alles daran, die Situation zu entschärfen. Cecilia hingegen ist skeptisch: Will Patrizia sich als verständnisvolle Chefin nur einschmeicheln, oder meint sie ihr Engagement tatsächlich ernst?