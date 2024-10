„Unter uns“-Vorschau heute: David plant, vor Gericht zu ziehen (24.10.24)

1 Cecilia (Carina Koller, r.) findet Esma (Özge Delioglan) auf Anhieb sympathisch. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" ist Nadine erleichert, dass Ronja doch nicht mit in die USA will. Doch dann erkennt sie den Grund von Ronjas Entscheidung.











Cecilia ist nervös, als sie von Esma hört, denn vielleicht kann diese ihr bei Margots geheimnisvollem Tuch weiterhelfen. Doch Esma verfolgt ihre eigenen Ziele. Nadine ist erleichtert, als Ronja doch nicht vorhat, Gunnar in die USA zu folgen. Doch dann wird ihr klar, dass Ronja diesen Schritt nur ihretwegen nicht gehen will. Währenddessen plant David, vor Gericht zu ziehen, und Vivien muss zwischen ihm und Tobias vermitteln. Sie appelliert dabei an seine väterlichen Gefühle.