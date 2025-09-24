„Unter uns“-Vorschau heute: Theo denkt darüber nach, die Schillerallee zu verlassen (24.9.25)

In "Unter uns" ist Tobias überzeugt davon, dass Esma ihn küssen wollte. Ist das das Ende der Freundschaft?
"Unter uns" (Folge 7713) um 17:30, RTL
Theo fühlt sich in der Schillerallee zunehmend fehl am Platz. Onkel Adam erkennt seine Not – und hat prompt einen überraschenden Ausweg parat. Tobias ist überzeugt, dass Esma ihn küssen wollte. Während sie alles abstreitet, rückt Easy als einziger Augenzeuge in den Mittelpunkt: Wessen Version stimmt wirklich? Nadine möchte sich voll auf ihr wichtiges Bewerbungsgespräch konzentrieren – doch plötzlich kommt alles anders, und unerwartete Hindernisse stellen ihre Pläne auf die Probe …