„Unter uns“-Vorschau heute: Stinker verschwindet

Tobias gerät in Panik, als Stinker verschwindet

1 "Unter uns": Tobias (v.) will sich von David nicht helfen lassen. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" will sich Tobias bei der Suche nach dem verschwundenen Stinker nicht helfen lassen.











Susanne scheint das Ende ihrer Ehe gut zu verkraften, vergisst dabei aber Amelie, was Bambi gegen sie aufbringt. Cecilia steht vor der Herausforderung, Huber-Bau und die Suche nach einem neuen WG-Mitbewohner gleichzeitig zu meistern. Unter Druck bei der Arbeit erhält sie unerwartete Unterstützung. Tobias gerät in Panik, als Stinker verschwindet, lehnt jedoch Davids Hilfe ab, was fatale Folgen haben könnte.