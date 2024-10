„Unter uns“-Vorschau heute: Ute macht Benedikt ein unmoralisches Angebot (22.10.24)

1 "Unter uns": Benedikts Entschluss wird durch Patrizia auf eine harte Probe gestellt. Foto: RTL / Stefan Behrens

Utes Angebot stürzt Benedikt bei "Unter uns" in ein Dilemma. David fühlt sich weiterhin von den Lassners benachteiligt.











Benedikt gerät in eine Zwickmühle, nachdem Ute ihm ein verlockendes Angebot macht. Er will das Angebot nicht annehmen, doch seine Gefühle - und Patrizia - sprechen dagegen. Derweil genießt Theo seine Rolle als Ersatzvater für Kassandra ein wenig zu sehr, bis Britta ihm zeigt, dass es auch Schattenseiten gibt. Als die Lassners spontan in den Urlaub aufbrechen wollen, wird David schmerzlich bewusst, wie wenig Einfluss er auf das Leben seines Sohnes hat.