„Unter uns“-Vorschau heute: Sina verabreicht falsche Medikamente (22.8.25)

In "Unter uns" kommt Theo Cecilia in der Konditorei unerwartet nahe.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Cecilia unterstützt Theo in der Konditorei und merkt dabei, dass sie die Sache mit Baris noch immer belastet - bis Theo ihr unerwartet nahekommt. Tobias ist frustriert, weil er Esma nicht mehr helfen kann, und will ihr zumindest symbolisch den Rücken stärken. Sina entdeckt, dass sie Gunnar und Stella versehentlich ein lokales Betäubungsmittel verabreicht hat, und ist entsetzt: Sie vermutet Rolf als Drahtzieher.