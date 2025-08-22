„Unter uns“-Vorschau heute: Sina verabreicht falsche Medikamente (22.8.25)
Als Cecilia (Carina Koller) sich nach einem Mann mit Theos Eigenschaften sehnt, wirft Theo (Julius Dombrink) seine Vorsätze über Bord und küsst sie. Foto: RTL / Kai Schulz

In "Unter uns" kommt Theo Cecilia in der Konditorei unerwartet nahe. 

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia unterstützt Theo in der Konditorei und merkt dabei, dass sie die Sache mit Baris noch immer belastet - bis Theo ihr unerwartet nahekommt. Tobias ist frustriert, weil er Esma nicht mehr helfen kann, und will ihr zumindest symbolisch den Rücken stärken. Sina entdeckt, dass sie Gunnar und Stella versehentlich ein lokales Betäubungsmittel verabreicht hat, und ist entsetzt: Sie vermutet Rolf als Drahtzieher.

 

"Unter uns" ist eine deutsche Daily Soap, die sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Die Serie spielt in der fiktiven Schillerallee in Köln und beleuchtet das Leben verschiedener Familien und deren Alltag, Herausforderungen sowie Beziehungen.

Im Mittelpunkt stehen wechselnde Generationen von Charakteren, deren Leben durch Freundschaften, Liebe, Intrigen und persönliche Entwicklungen geprägt ist. Die Handlung dreht sich um Themen wie Liebe, Eifersucht, Verrat, Freundschaft und Zusammenhalt, wodurch die Serie ein breites Spektrum an Emotionen und Erlebnissen abdeckt.

Die Schillerallee bildet dabei den Rahmen für die vielfältigen Geschichten der Bewohner: Familiengeheimnisse, berufliche Herausforderungen, aber auch romantische Verstrickungen werden in der Serie thematisiert. Dabei wechseln die Fokuscharaktere und deren Geschichten, was für kontinuierliche Abwechslung und Spannung sorgt.

Die Serie schafft es, ein breites Publikum anzusprechen, indem sie sowohl Themen behandelt, die junge Zuschauer ansprechen, als auch Geschichten für ein älteres Publikum erzählt. Durch die Vielfalt der Charaktere und ihre persönlichen Entwicklungen entsteht eine Dynamik, die die Zuschauer in den Bann zieht und sie über Jahre hinweg an die Serie bindet.

"Unter uns" hat sich als eine der langlebigsten deutschen Serien etabliert und bleibt durch ihre vielschichtigen Charaktere und ihre facettenreichen Handlungsstränge eine fesselnde Daily Soap, die die Zuschauer tagtäglich mit neuen Geschichten und Wendungen unterhält

"Unter uns" bei RTL+ schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich bei RTL+ schauen. Außerdem können Sie als RTL+-Abonnent die Folgen schon eine Woche im Voraus streamen.

 