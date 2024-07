„Unter uns“-Vorschau heute: Charlotte ist kurz davor, wieder eine Kriminelle zu werden (22.7.24)

1 Stella (Bettine Langehein, l.) ist besorgt, weil es zwischen Ute (Isabell Hertel) und Patrizia offenbar knirscht. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" kann Stella ihrer Mutter in einem verzweifelten Moment helfen. David wird für Maja zum Detektiv.











Stella unterstützt ihre Mutter in einem verzweifelten Moment. Doch die neugefundene Nähe ist nur von kurzer Dauer. David verdächtigt Stinker, Majas Froschi gestohlen zu haben, was Tobias nicht gefällt. Charlotte droht, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen, und erkennt durch die Hilfe alter und neuer Freunde, dass ihr eigentlicher Weg anders ist, als sie zuerst dachte.