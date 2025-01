1 Stella (Bettine Langehein, l.) findet in Daniela (Dilara Braun) ein willkommenes Projekt. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" will Britta beweisen, dass die Güleks nicht mit den Weigels verwandt sind.











Link kopiert



Stella schließt Freundschaft mit Daniela, glaubt aber später, dass diese etwas mit Paco anfangen will. Britta zweifelt daran, dass die Güleks wirklich zur Weigelfamilie gehören, und will dies beweisen. David kann nicht verhindern, dass Jessica Tobias weiterhin manipuliert, was Tobias' Erschöpfung verstärkt und sowohl ihn als auch Leo in Gefahr bringt.