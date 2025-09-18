„Unter uns“-Vorschau heute: Easy setzt Patrizia unter Druck (18.9.25)

In "Unter uns" stellt Easy Patrizia eine Falle, um herauszufinden, ob sie es wirklich auf sein Büdchen abgesehen hat.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Patrizias Vorhaben geraten ins Wanken, weil Easy zur Polizei gehen und sich selbst belasten will. Von seinem wahren Plan ahnt sie nichts. Esma startet voller Motivation in ihre Sozialstunden. Tobias muss sich hingegen fragen, ob es richtig ist, dass er straffrei davongekommen ist. Stella sorgt sich um David, da sie glaubt, Rolf und die Hirschbergers würden ihn ausnutzen. Dann stößt sie auf etwas, das sie alarmiert.