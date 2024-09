„Unter uns“-Vorschau heute: David erkennt, dass er von allen belogen wurde (18.9.24)

1 David (Diego Carlos Seyfarth) wird wütend klar, dass Sina Teil des Komplotts war. Foto: RTL / Stefan Behrens

David erkennt schmerzlich, dass nicht nur Vivien und Tobias ihn hintergangen haben, sondern auch Sina. Aus lauter Verzweiflung begeht er eine folgenschwere Tat. Als Easy Mars von seinem Verdacht gegenüber Patrizia erzählt, will Mars die vermeintliche Mörderin seiner Schwester eigenhändig zur Rede stellen. Derweil wird Theos Misstrauen geweckt, als seine Mutter Evelyn sich ungewöhnlich großzügig in die Hochzeitsvorbereitungen einbringt, obwohl sie eigentlich gegen die Ehe ist. Er fragt sich, was sie im Schilde führt.