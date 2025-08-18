„Unter uns“-Vorschau heute: Easy erkennt, von wem er manipuliert wurde (18.8.25)

In "Unter uns" ahnt Easy, wer für das Verschwinden der Spendengelder verantwortlich ist.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Easy bekommt eine extrem teure Kameraausrüstung geliefert - und ist sich sicher, wer hinter dem Verschwinden der Spendengelder steckt. Chris hat Zweifel an der Schein-Ehe von Cecilia und Theo. Doch nach einem Gespräch mit Baris erkennt er, dass ihn eigentlich etwas ganz anderes beschäftigt. Britta hat solche Angst vor Rolf, dass sie sich neues, alltagstaugliches Schuhwerk zulegt - und plötzlich sportlich über sich hinauswächst.