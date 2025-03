„Unter uns“-Vorschau heute: Wie wird Bambi auf Sinas Geständnis reagieren? (5.3.25)

1 "Unter uns": Benedikt wird Patrizia gegenüber handgreiflich. Foto: RTL / Stefan Behrens

Benedikt lässt sich in "Unter uns" zu einer Verzweiflungstat hinreißen, die das ganze Büro schockiert.











Benedikt versucht, positiv in die Zukunft zu blicken und sich mit erhobenem Haupt von Huber-Bau zu verabschieden. Doch erneut stellt sich Patrizia ihm in den Weg, woraufhin Benedikt die Fassung verliert... Ronja kehrt nach ihrer Entführung erstmals in die Turnhalle zurück, ohne ihrer Mutter davon zu erzählen. Doch ist sie wirklich schon bereit? Bambi hat Schwierigkeiten, Sinas Geständnis zu verarbeiten. Letztlich trifft er jedoch eine Entscheidung, die selbst ihn überrascht.