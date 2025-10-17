„Unter uns“-Vorschau heute: Nadine steht vor einem schweren Abschied (17.10.25)

In "Unter uns" erkennt Ute, dass ihre Gefühle für Ferhat größer sind als ihre Angst vor einer Enttäuschung.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Nadine blickt mit gemischten Gefühlen in eine spannende Zukunft - und erhält dabei unerwartete Begleitung. Easy und Ringo streiten über ihre nächsten Schritte in der Intrige gegen Patrizia. Erst ein Zufall weist ihnen den Weg. Ute muss sich eingestehen, dass ihre Gefühle für Ferhat stärker sind als ihre Angst vor erneuter Verletzung. Doch der Zeitpunkt für diese Erkenntnis ist ungünstig.