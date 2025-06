„Unter uns“-Vorschau heute: Patrizia setzt Stella vor die Tür (17.6.25)

1 Baris (Metehan Demiröz) wird von Esma (Özge Delioglan) vor einem Riesenfehler bewahrt. Foto: RTL / Stefan Behrens

Esma bewahrt Baris in "Unter uns" vor einem folgenschweren Fehler und öffnet ihm die Augen.











Link kopiert



Esma verhindert in letzter Sekunde, dass Baris einen folgenschweren Fehler macht. Sie bringt ihn dazu zu erkennen, dass er über seinen Stolz springen muss, wenn er Cecilia zurückgewinnen will. Obwohl sie nicht eingeladen ist, platzt Stella in Patrizias Feier - und bringt Benedikt mit. Patrizia setzt sie kurzerhand vor die Tür - was ungeahnte Folgen hat. Ferhat macht sich Sorgen, als er von Utes Angst vor einer Krebserkrankung erfährt. Doch als er sie zum Arztbesuch drängen will, stößt sie ihn weg.