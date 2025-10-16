„Unter uns“-Vorschau heute: Bambi misstraut Patrizias Angebot (16.10.25)

Ute ist in "Unter uns" angefasst, als Ferhat sich mit einer attraktiven Geschäftspartnerin trifft.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Bambi misstraut Patrizias neuem Angebot für die Werkstatt. Es wirkt großzügig, aber berechnend. Ute trifft es hart, als Ferhat sich mit einer attraktiven Geschäftspartnerin verabredet. Sie behauptet, nicht eifersüchtig zu sein, doch ihre Gefühle sprechen eine andere Sprache. Nadine hat größere Probleme mit dem Neubeginn als erwartet - und sie ist nicht die Einzige, die Nähe und Trost braucht.