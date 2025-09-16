„Unter uns“-Vorschau heute: Cilly und Baris finden endlich wieder zueinander (16.9.25)

In „Unter uns“ versucht Patrizia, Ferhat mit einem Angebot dazu zu bringen, seine Beweise verschwinden zu lassen.

Patrizia will Ferhat dazu bringen, seine Beweise verschwinden zu lassen, indem sie ihm Hilfe bei Ute anbietet. Doch Ferhat lehnt ab, was Patrizia reizt. Unterdessen genießen Cecilia und Baris ihr wiedergefundenes Glück, während Theo ihnen respektvoll den Freiraum lässt. Britta und Paco geraten in Gefahr, ihren neuen Teamgeist zu verlieren. Doch ein passender Ratschlag hilft ihnen, die Krise zu meistern.

Passend zum Thema: Unter uns: Hier wird die Soap gedreht

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.