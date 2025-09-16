„Unter uns“-Vorschau heute: Cilly und Baris finden endlich wieder zueinander (16.9.25)

In „Unter uns“ versucht Patrizia, Ferhat mit einem Angebot dazu zu bringen, seine Beweise verschwinden zu lassen.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Patrizia will Ferhat dazu bringen, seine Beweise verschwinden zu lassen, indem sie ihm Hilfe bei Ute anbietet. Doch Ferhat lehnt ab, was Patrizia reizt. Unterdessen genießen Cecilia und Baris ihr wiedergefundenes Glück, während Theo ihnen respektvoll den Freiraum lässt. Britta und Paco geraten in Gefahr, ihren neuen Teamgeist zu verlieren. Doch ein passender Ratschlag hilft ihnen, die Krise zu meistern.