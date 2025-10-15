„Unter uns“-Vorschau heute: Benedikt und Ferhat geraten in einen Wettstreit (15.10.25)

In "Unter uns" versucht Bambi alles, um Patrizias Kündigung ungeschehen zu machen.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Die Rivalität zwischen Benedikt und Ferhat spitzt sich zu und endet in einem skurrilen Wettkampf mit unerwartetem Ausgang. Bambi will Patrizias Kündigung nicht einfach hinnehmen. Er sucht Unterstützung bei seiner vermeintlichen Geheimwaffe, die Patrizia gut kennt. Cecilia hat Freude daran, mit Baris für ihre theoretische Führerscheinprüfung zu lernen. Doch Esma weist sie darauf hin, dass Baris selbst Nachhilfe nötig hat.