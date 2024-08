Stella könnte mit Charlottes Tod in Verbindung gebracht werden

1 Ringo (Timothy Boldt), Cecilia (Carina Koller) Foto: RTL / Sebastian Meyer

Stella wird mit einem Beweis konfrontiert, der sie mit Charlottes Tod in Verbindung bringen könnte. Was noch passiert, lesen Sie in unserer Vorschau.











David ringt mit seinen aufkommenden Vatergefühlen für Leo, findet aber Unterstützung bei Sina. Doch eine beunruhigende Entdeckung von Sina stellt alles in Frage. Stella wird mit einem Beweis konfrontiert, der sie mit Charlottes Tod in Verbindung bringen könnte, was ihr Gewissen schwer belastet. Ringo überzeugt Tobias und Vivien, ihren Alltag nach seinen Vorstellungen zu organisieren, während er ein großes Projekt plant, das alles verändern könnte.