„Unter uns“-Vorschau heute: Sina will Rolfs Plan herausfinden (14.8.25)

In "Unter uns" plant Cecilia nach den Enttäuschungen der letzten Wochen einen Neustart.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Nach Rolfs erneuter Attacke will Sina unbedingt herausfinden, was ihr Bruder im Schilde führt. Doch im Hintergrund zieht jemand ganz anderes die Strippen. Cecilia will nach den Rückschlägen der letzten Zeit neu durchstarten und holt sich Theo an Bord, um ihre verrückten Pläne umzusetzen. Ferhat wird für seine Rettungsaktion von Benedikt mit einem Frühstück mit Ute belohnt. Diese nimmt allerdings ein abruptes Ende.