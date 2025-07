„Unter uns“-Vorschau heute: Kann Ute Patrizia vertrauen? (14.7.25)

1 "Unter uns": Sina (l.) und Ringo erkennen beunruhigt, dass der Computerabsturz gezielte Sabotage war. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" macht ein Computerabsturz in der Praxis Sina das Leben schwer.











Ute zieht in Erwägung, Patrizias großzügige Spende anzunehmen - bis Easy sie auf deren eigennützige Absichten hinweist. In der Praxis sorgt ein seltsamer Computerausfall bei Sina für Probleme. Laut Ringo steckt womöglich ein gezielter Hackerangriff dahinter. Theo gerät in einen Loyalitätskonflikt: Baris sucht den Kontakt zu ihm, doch gleichzeitig braucht auch Cecilia ihren besten Freund an ihrer Seite.