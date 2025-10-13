„Unter uns“-Vorschau heute: Easy und Ringe verfolgen weiterhin ihren Plan (13.10.25)

In "Unter uns" kommt Easy eine Idee, wie sie an Patrizias Geheimnis kommen können.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Ronja bereitet sich auf ihre Polizeiprüfung vor und ist berührt, dass ihre Familie und Freunde voll hinter ihr stehen. Wird sich all die Mühe lohnen? Paco gerät in Schwierigkeiten, weil Patrizia mit ihrem Sportwagen den Zugang zum Schiller-Lager blockiert. Ihre Selbstgerechtigkeit bringt ihn auf die Palme. Easy und Ringo wollen über Stella an Patrizias Geheimnis gelangen. Als alles aussichtslos wirkt, hat Easy plötzlich eine zündende Idee.