„Unter uns“-Vorschau heute: Ist Rolf wirklich zurück? (13.8.25)

In "Unter uns" muss Easy erkennen, dass er Ringo durch sein Misstrauen verloren hat.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Rolf taucht plötzlich in der Schillerallee auf und bringt einiges durcheinander. Doch Ferhat zweifelt zurecht daran, ob der totgeglaubte Rolf wirklich zurück ist. Tobias und Esma gelingt es gemeinsam, Bandit aus den Fängen seiner skrupellosen Besitzerin zu retten - ein Erlebnis, das sie zusammenschweißt. Easy wird klar, dass sein mangelndes Vertrauen ihn nicht nur Utes Spenden gekostet hat, sondern auch - zumindest vorläufig - Ringo.