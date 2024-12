„Unter uns“-Vorschau heute: Britta sucht Beweise für Henrys Affäre (12.12.24)

1 "Unter uns": Cecilia findet Gefallen an ihrem Fake-Date mit Baris. Foto: RTL / Stefan Behrens

Cilly hat in "Unter uns" ein Fake-Date mit Baris und hofft, dass er sich endlich mit seinem Vater versöhnt.











Link kopiert



Britta vermutet, dass Henry eine Affäre hat, und will das beweisen. Sie verfolgt ihn heimlich und sieht sich in ihrem Verdacht bestätigt. Sina möchte ihren Geburtstag wegen der belastenden Situation mit Vivien nicht feiern. Doch ausgerechnet ihre beste Freundin überrascht sie mit einem Plan. Cecilia lässt sich von Esma überreden, mit Baris auf ein Date zu gehen, in der Hoffnung, dass er sich mit seinem Vater versöhnt. Doch die Idee geht nicht wie geplant auf.