„Unter uns“-Vorschau heute: Sina bekommt anonyme Anrufe (12.8.25)

In "Unter uns" wird Sina von anonymen Anrufen terrorisiert.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Sina wird durch anonyme Anrufe in Angst und Schrecken versetzt. Mit Davids Unterstützung gelingt es ihr, eine Panikattacke zu bewältigen, doch dann stoßen die beiden auf etwas noch Beunruhigenderes. Easy muss Ringo gestehen, dass er das komplette Geld für das Krebsprojekt verloren hat. Und das ist nur der Anfang einer Reihe unangenehmer Konsequenzen. Tobias findet heraus, dass Esma Bandit auf illegale Weise zurückholen will und beschließt, sie dabei zu unterstützen.