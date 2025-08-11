„Unter uns“-Vorschau heute: Easy merkt, dass er einen großen Fehler gemacht hat (11.8.25)

In "Unter uns" bringt Gunnar Britta Selbstverteidigung bei.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Gunnar will nicht länger Brittas Leibwächter sein und bringt ihr deshalb Selbstverteidigung bei - doch ob das wirklich eine gute Idee ist, bleibt fraglich. Easy muss einsehen, dass sein Verdacht auf riskante Geschäfte bei den Hubers unbegründet war. Jetzt plagt ihn die Angst, womöglich einen folgenschweren Fehler gemacht zu haben. Theo hat endlich freie Bahn, um Cecilia für sich zu gewinnen - wenn da nicht sein schlechtes Gewissen wäre.