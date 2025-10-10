„Unter uns“-Vorschau heute: Easy sucht im Kampf gegen Patrizia eine Verbündete (10.10.25)
1
Ringo (Timothy Boldt, l.) und Easy (Lars Steinhöfel) glauben in Stella die perfekte Informantin gefunden zu haben. Foto: RTL / Sebastian Meyer

In "Unter uns" muss Easy über seinen Schatten springen, um Patrizia zu Fall zu bringen. 

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy muss sich überwinden und mit einer Gegnerin zusammenarbeiten, um Patrizia zu stürzen. Paco erklärt schließlich, weshalb er Britta neuerdings so freundlich behandelt, und so gelingt ihnen eine reibungslose Zusammenarbeit - auch wenn sie keinen Spaß daran haben. Nach den turbulenten letzten Wochen beschließen Sina und Bambi, nichts mehr hinauszuzögern. Amelie freut sich darüber besonders.

 

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft und im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld angesiedelt ist. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.

Der Hauptcast von "Unter uns"

  • Isabell Hertel als Ute Huber
  • Miloš Vuković als Paco Weigel
  • Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter
  • Patrick Müller als Tobias Lassner
  • Valea Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger
  • Benjamin Heinrich als Benno „Bambi“ Hirschberger
  • Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Huber
  • Floriane Eichhorn als Nadine Pfeiffer
  • Theresa Traser als Ronja Pfeiffer
  • Miriam Lahnstein als Patrizia Neumann-Goldberg
  • Tabea Heynig als Britta Schönfeld-Küpper
  • Bettine Langehein als Stella Richter
  • Jens Hajek als Benedikt Huber
  • Carina Koller als Cecilia „Cilly“ Weigel
  • Diego Carlos Seyfarth als David Junker
  • Julius Dombrink als Theo Wolters

"Unter uns" bei RTL+ schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich bei RTL+ schauen. Außerdem können Sie als RTL+-Abonnent die Folgen schon eine Woche im Voraus streamen.

 