„Unter uns“-Vorschau heute: Easy sucht im Kampf gegen Patrizia eine Verbündete (10.10.25)

In "Unter uns" muss Easy über seinen Schatten springen, um Patrizia zu Fall zu bringen.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Easy muss sich überwinden und mit einer Gegnerin zusammenarbeiten, um Patrizia zu stürzen. Paco erklärt schließlich, weshalb er Britta neuerdings so freundlich behandelt, und so gelingt ihnen eine reibungslose Zusammenarbeit - auch wenn sie keinen Spaß daran haben. Nach den turbulenten letzten Wochen beschließen Sina und Bambi, nichts mehr hinauszuzögern. Amelie freut sich darüber besonders.