„Unter uns“-Vorschau heute: Ronja und Henry versöhnen sich (10.10.24)

1 Stella (Bettine Langehein) bittet Paco (Milos Vukovic) um Hilfe bei der Ideenfindung, um Ringo und Easy auszusöhnen. Foto: RTL / Stefan Behrens

Ronja versöhnt sich in "Unter uns" mit Henry. Stellas Versöhnungsversuch geht nach hinten los.











Stellas Versuch, Ringo und Easy durch eine romantische Erinnerung zu versöhnen, endet in noch mehr Streit zwischen den beiden. Doch ein liebevolles Detail weckt Pacos Verdacht. Ronja versöhnt sich mit Henry, was Gunnar jedoch verärgert und schnell zur nächsten Auseinandersetzung führt. Theo vermutet, dass Britta mehr an Tsatsiki hängt, als sie zugeben möchte. Da kommt ihm gerade rechtzeitig eine neue Aufgabe für Britta in den Sinn.