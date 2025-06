„Unter uns“-Vorschau heute: Cilly stellt Patrizia vor eine Wahl (10.6.25)

1 Benedikt (Jens Hajek) ist ernüchtert, als er von Patrizia gedemütigt wird. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" ist sich Cecilia sicher, dass sie Patrizia ausspielen kann. Gunnar bietet Ronja Hilfe an.











Link kopiert



Benedikt lässt sich von Patrizias Einladung zur Hoteleröffnung nicht provozieren und beginnt, neue Büroräume zu suchen. Dennoch fällt es ihm schwer, sich von den alten zu lösen. Cecilia erkennt in Gottfrieds Rückkehr eine strategische Chance, um gegen Patrizia vorzugehen. Ronja stößt bei der Vorbereitung auf die Polizeiprüfung an ihre Grenzen. Ausgerechnet Gunnar bietet ihr Hilfe an – doch genau das will sie eigentlich vermeiden.