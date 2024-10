„Unter uns“-Vorschau heute: Stella plagt das schlechte Gewissen (9.10.24)

1 Stella (Bettine Langehein) wird durch den unglücklichen Ringo unangenehm an ihre Schuld erinnert. Foto: RTL / Stefan Behrens

Stella hält es kaum aus, dass Ringo und Easy zerstritten sind. Hat sie etwa die Liebe eines anderen Paares geopfert, um selbst mit Paco glücklich zu bleiben? David ist weiterhin frustriert über seine Rolle in Leos Leben, aber er weiß genau, welche Hebel er in Bewegung setzen muss. Britta ist schockiert, als Tsatsikis Hundesitterin plant, den Hund mit in ihr neues Leben zu nehmen. Mit unlauteren Mitteln kämpft Britta darum, Tsatsikis Zuneigung zu gewinnen.