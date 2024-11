„Unter uns“-Vorschau heute: Benedikt macht Ringo ein unerwartetes Angebot (8.11.24)

1 Cecilia (Carina Koller, l.) und Esma (Özge Delioglan) vertiefen sich wieder in der Vergangenheit. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" bemerkt Ringo dank Nadine, dass sein Arbeitsleben nicht so läuft, wie er dachte.











Cecilia und Esma begeben sich erneut auf Spurensuche in Margots Vergangenheit und sind von ihrer Liebesgeschichte mit Yusuf fasziniert. War es womöglich mehr als nur eine kurze Affäre? Vivien und Tobias überlegen, ob sie David zu Tobias' Geburtstag einladen sollen, doch das Problem löst sich auf unerwartete Weise fast von allein. Durch Nadine wird Ringo klar, dass er in letzter Zeit wenig vorzuweisen hat, und als Benedikt ihm ein unerwartetes Angebot unterbreitet, gerät er in Versuchung.