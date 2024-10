„Unter uns“-Vorschau heute: Benedikt stürzt in eine emotionale Krise (8.10.24)

Benedikt stürzt in eine emotionale Krise

1 Benedikt (Jens Hajek) lässt seinen Emotionen heimlich freien Lauf und wird dabei von Ute (Isabell Hertel) beobachtet. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" glauben Tobias und Vivien, dass David nach der Papa-Party Ruhe gibt. Doch David hat andere Pläne.











Benedikt wird schmerzlich bewusst, dass er Patrizia bald verlieren wird, und stürzt in eine tiefe emotionale Krise. Tobias und Vivien glauben, dass sie David mit der Papa-Party genug abgelenkt haben. Doch David will nicht länger nur der Vater zweiter Klasse sein. Pacos Zorn auf Easy lässt nach, als er bemerkt, dass die Ehe zwischen Ringo und Easy in Schwierigkeiten steckt. Er ahnt jedoch nicht, dass dahinter mehr steckt, als er vermutet.