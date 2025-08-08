Theo verhindert in "Unter uns" heimlich, dass Baris' Liebesbotschaft Cecilia erreicht. Paco wünscht sich Brittas Abgang, aber sie hat längst eigene Ideen.

Theo manipuliert heimlich, damit eine Nachricht von Cecilia Baris nicht erreicht – doch Esma bringt seine Pläne ins Wanken. Paco hegt die Hoffnung, dass Britta nach Rolfs Rückkehr das Feld räumt, doch Britta ist längst dabei, sich mit kreativen Mitteln abzusichern. Stella greift entschlossen ein, um zu verhindern, dass Patrizia David aus dem Penthouse wirft – ob das ein Akt der Freundschaft oder ein Fehler ist, bleibt offen.

Unter uns bei RTL+ schauen

Verpasste Episoden lassen sich ganz bequem über RTL+ – sowohl in der App als auch im Browser – nachholen. Für alle, die ein RTL+-Abo haben, stehen neue Folgen sogar bereits eine Woche vor der regulären TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Darum geht es bei Unter uns

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily Soap, die seit 1994 werktags um 17:30 Uhr auf RTL läuft. Im Mittelpunkt steht die Schillerallee 10 in Köln – ein erfundenes Mehrfamilienhaus, in dem unterschiedliche Familien, Paare, Freunde und Geschäftsleute Tür an Tür wohnen. Die Serie erzählt Geschichten aus dem Alltag der Bewohner – mit Themen wie Liebe, Freundschaft, Streitigkeiten, familiären Verbindungen und Intrigen. Typische Soap-Elemente wie Affären, Trennungen, Schicksalsschläge, verborgene Wahrheiten und kriminelle Machenschaften gehören fest dazu.

Im Vordergrund steht jedoch stets das Zwischenmenschliche: Beziehungen entwickeln sich, zerbrechen oder werden auf eine harte Probe gestellt – während die Figuren mit alltäglichen Herausforderungen kämpfen. Die Tonlage ist emotional, dabei aber nicht überzogen – eher bodenständig mit einer Portion Spannung. Altbekannte Figuren wie Ute Kiefer oder Rolf Jäger prägen das Geschehen ebenso wie regelmäßig neu eingeführte Charaktere, die frischen Wind in die Schillerallee bringen. Die Serie lebt von ihren verknüpften Geschichten und der engen Bindung an die Figuren. Wer emotionale Wendungen, dramatischen Alltag und komplexe Beziehungen mag, findet in „Unter uns“ eine klassische, gut eingespielte Soap.