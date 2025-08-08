Theo verhindert in "Unter uns" heimlich, dass Baris' Liebesbotschaft Cecilia erreicht. Paco wünscht sich Brittas Abgang, aber sie hat längst eigene Ideen.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Theo manipuliert heimlich, damit eine Nachricht von Cecilia Baris nicht erreicht – doch Esma bringt seine Pläne ins Wanken. Paco hegt die Hoffnung, dass Britta nach Rolfs Rückkehr das Feld räumt, doch Britta ist längst dabei, sich mit kreativen Mitteln abzusichern. Stella greift entschlossen ein, um zu verhindern, dass Patrizia David aus dem Penthouse wirft – ob das ein Akt der Freundschaft oder ein Fehler ist, bleibt offen.