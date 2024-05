1 Tobias (Jan Kittmann) ist vor den Kopf gestoßen, als die Beziehungskrise mit Katrin (Ulrike Frank) wieder aufbricht. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" muss sich Paul um den Lackschaden an Carlos' Auto kümmern. Tobias und Katrin wollen den Streit nicht eskallieren lassen.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias und Katrin entscheiden sich dafür, ihren Streit nicht eskalieren zu lassen. Tobias betont, wie wichtig ihm seine Nichte ist, was Katrin möglicherweise dazu bringt, ihren Konflikt mit Alicia zu überwinden. Erik nimmt die Schuld für einen Vorfall auf sich vor Carlos, doch Paul muss sich um den Schaden an Carlos' Auto kümmern. Dabei verrät er unbeabsichtigt seine Gefühle für Alicia, was Carlos missfällt.