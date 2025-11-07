„Unter uns“-Vorschau heute: Kann Bambi Sina in der Praxis überzeugen? (27.11.25)

Cecilia ist in "Unter uns" gerührt, als Baris ihr eine süße Überraschung beschert.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Bambi bemüht sich, Sina davon zu überzeugen, dass er sie in der Praxis entlasten kann. Doch seine Unterstützung läuft nicht reibungslos. Cecilia versucht, die Zeit vor ihrem Flug zu überstehen, ohne zu emotional zu werden. Baris bereitet ihr eine rührende kleine Überraschung. Tobias erkennt schließlich, aus welchem Grund Nuray wirklich bei ihm einziehen möchte. Das lässt ihn seine Pläne neu bewerten.