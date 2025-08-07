In "Unter uns" will Ute ihr Leben nicht von der Angst vor Rolf bestimmen lassen. Währenddessen trifft Theo aus Eifersucht eine überhastete Entscheidung.

Ute will sich nicht länger von der Angst vor Rolf beherrschen lassen – und erkennt dennoch, dass sie nicht ganz ohne Schutz auskommt. Während Theo herausfindet, dass Cecilias Chatpartner Baris ist, reagiert er aus Eifersucht impulsiv und trifft eine schwerwiegende Entscheidung. David versucht unterdessen zu zeigen, dass ihn weder Rolf noch die Ablehnung in der Schillerallee aus dem Gleichgewicht bringen. Doch Patrizia verfolgt ihre eigenen Pläne.

Unter uns bei RTL+ schauen

Verpasste Folgen lassen sich bequem über RTL+ in der App oder im Browser nachholen. Für RTL+-Abonnenten stehen neue Episoden sogar bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.

Darum geht es bei Unter Uns

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily Soap, die seit 1994 werktags um 17:30 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird. Im Zentrum der Handlung steht die Schillerallee 10 in Köln – ein fiktives Mehrfamilienhaus, in dem verschiedene Familien, Paare, Freunde und Geschäftspartner Tür an Tür leben. Die Serie erzählt Geschichten aus dem Alltag der Bewohner, wobei es vor allem um Liebe, Freundschaft, Konflikte, Familienbande und Intrigen geht. Klassische Soap-Elemente wie Affären, Trennungen, Schicksalsschläge, Geheimnisse, aber auch kriminelle Machenschaften gehören zum festen Bestandteil. Dabei steht stets das Zwischenmenschliche im Vordergrund: Beziehungen entwickeln sich, zerbrechen oder werden auf die Probe gestellt, während sich die Figuren mit den Herausforderungen des Lebens auseinandersetzen.

Die Tonalität ist dramatisch, aber nicht überzogen – eher emotional bodenständig mit einem Schuss Spannung. Langjährige Figuren wie Ute Kiefer oder Rolf Jäger prägen das Geschehen ebenso wie ständig wechselnde neue Charaktere, die frischen Wind in die Schillerallee bringen. Die Serie lebt von ihren vernetzten Geschichten und der engen Bindung an die Figuren. Wer also auf emotionale Wendungen, Alltagsdrama und zwischenmenschliche Verwicklungen steht, bekommt mit „Unter uns“ eine klassische, gut eingespielte Soap geliefert.