In "Unter uns" will Ute ihr Leben nicht von der Angst vor Rolf bestimmen lassen. Währenddessen trifft Theo aus Eifersucht eine überhastete Entscheidung.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Ute will sich nicht länger von der Angst vor Rolf beherrschen lassen – und erkennt dennoch, dass sie nicht ganz ohne Schutz auskommt. Während Theo herausfindet, dass Cecilias Chatpartner Baris ist, reagiert er aus Eifersucht impulsiv und trifft eine schwerwiegende Entscheidung. David versucht unterdessen zu zeigen, dass ihn weder Rolf noch die Ablehnung in der Schillerallee aus dem Gleichgewicht bringen. Doch Patrizia verfolgt ihre eigenen Pläne.