„Unter uns"-Vorschau heute: Bambi hilft bei Sina in der Praxis aus (6.11.25)
1
Bambi (Ben Heinrich) ist enttäuscht, als Sina (Valea Scalabrino) ihr Date absagen muss. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" spürt Bambi, dass Sina mehr Unterstützung braucht, als sie sich eingestehen will

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi erkennt, dass Sina im Gegensatz zu ihm viel zu viel Arbeit hat. Er fasst einen ungewöhnlichen Entschluss. Esma wird klar, wie anspruchsvoll Stellas Auftrag ist. Zum Glück muss sie die Herausforderung nicht allein bewältigen. Tobias versucht, Ringo und Easy subtil davon zu überzeugen, das WG-Leben wieder aufzunehmen. Doch dabei weckt er unbeabsichtigt das Interesse von Nuray.

 

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft und im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld angesiedelt ist. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.

Der Hauptcast von "Unter uns"

  • Isabell Hertel als Ute Huber
  • Miloš Vuković als Paco Weigel
  • Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter
  • Patrick Müller als Tobias Lassner
  • Valea Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger
  • Benjamin Heinrich als Benno „Bambi“ Hirschberger
  • Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Huber
  • Floriane Eichhorn als Nadine Pfeiffer
  • Theresa Traser als Ronja Pfeiffer
  • Miriam Lahnstein als Patrizia Neumann-Goldberg
  • Tabea Heynig als Britta Schönfeld-Küpper
  • Bettine Langehein als Stella Richter
  • Jens Hajek als Benedikt Huber
  • Carina Koller als Cecilia „Cilly“ Weigel

"Unter uns" bei RTL+ schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich bei RTL+ schauen. Außerdem können Sie als RTL+-Abonnent die Folgen schon eine Woche im Voraus streamen.

 