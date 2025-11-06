„Unter uns“-Vorschau heute: Bambi hilft bei Sina in der Praxis aus (6.11.25)

In "Unter uns" spürt Bambi, dass Sina mehr Unterstützung braucht, als sie sich eingestehen will
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Bambi erkennt, dass Sina im Gegensatz zu ihm viel zu viel Arbeit hat. Er fasst einen ungewöhnlichen Entschluss. Esma wird klar, wie anspruchsvoll Stellas Auftrag ist. Zum Glück muss sie die Herausforderung nicht allein bewältigen. Tobias versucht, Ringo und Easy subtil davon zu überzeugen, das WG-Leben wieder aufzunehmen. Doch dabei weckt er unbeabsichtigt das Interesse von Nuray.