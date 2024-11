„Unter uns“-Vorschau heute: Easy macht sich schwere Vorwürfe (6.11.24)

1 Ute (Isabell Hertel) und Benedikt (Jens Hajek) geraten über die Sabotageaktion an Patrizias Kleid in Streit. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" glaubt Easy beschämt, Stella zu Unrecht verdächtigt zu haben. Ringe spricht ihm Mut zu.











Benedikt ärgert sich, als Patrizia ihm erzählt, dass Britta absichtlich ihr Kleid beschädigt haben soll, doch dieses Mal ist Britta unschuldig. Nadines Versuch, Sina und Ronja aufzuheitern, endet in einer spontanen Trainingsstunde in der Turnhalle, was Ringo auf eine Idee bringt. Easy fühlt sich schuldig, Stella zu Unrecht beschuldigt zu haben, doch Ringo verhindert, dass er sich selbst Vorwürfe macht. Easy überwindet sich und geht auf Stella zu.