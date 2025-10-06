„Unter uns“-Vorschau heute: Easy geht einen Schritt auf Ute zu (6.10.25)

Adam macht Britta in "Unter uns" ein verlockendes Angebot, das deren Ego als Mode-Expertin schmeichelt.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Nach seiner öffentlichen Bloßstellung als angeblicher Spendendieb versucht Easy, den Schaden zu begrenzen. Ringo dagegen will Vergeltung, ist aber überrascht von Easys klarer Reaktion. Adam unterbreitet Britta ein Angebot, das ihr Selbstbewusstsein als Mode-Expertin stärkt. Doch reicht Ruhm allein? Patrizia sucht verzweifelt nach ihrer verschwundenen Tochter. Für Stella läuft die Zeit ab.