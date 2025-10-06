„Unter uns“-Vorschau heute: Easy geht einen Schritt auf Ute zu (6.10.25)

Adam macht Britta in "Unter uns" ein verlockendes Angebot, das deren Ego als Mode-Expertin schmeichelt.

Nach seiner öffentlichen Bloßstellung als angeblicher Spendendieb versucht Easy, den Schaden zu begrenzen. Ringo dagegen will Vergeltung, ist aber überrascht von Easys klarer Reaktion. Adam unterbreitet Britta ein Angebot, das ihr Selbstbewusstsein als Mode-Expertin stärkt. Doch reicht Ruhm allein? Patrizia sucht verzweifelt nach ihrer verschwundenen Tochter. Für Stella läuft die Zeit ab.

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft und im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld angesiedelt ist. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.

Der Hauptcast von "Unter uns"

Isabell Hertel als Ute Huber

Miloš Vuković als Paco Weigel

Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter

Patrick Müller als Tobias Lassner

Valea Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger

Benjamin Heinrich als Benno „Bambi“ Hirschberger

Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Huber

Floriane Eichhorn als Nadine Pfeiffer

Theresa Traser als Ronja Pfeiffer

Miriam Lahnstein als Patrizia Neumann-Goldberg

Tabea Heynig als Britta Schönfeld-Küpper

Bettine Langehein als Stella Richter

Jens Hajek als Benedikt Huber

Carina Koller als Cecilia „Cilly“ Weigel

Diego Carlos Seyfarth als David Junker

Julius Dombrink als Theo Wolters