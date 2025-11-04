„Unter uns“-Vorschau heute: Patrizia will unbedingt vermeiden, dass Stella Jori begegnet (4.11.25)

In "Unter uns" ist Cecilia mitgenommen, als sie erfährt, dass Chris eine Spenderlunge braucht.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Patrizia bemüht sich, Stellas Aufmerksamkeit von Jori fernzuhalten, doch in ihm wächst der Wunsch, seine Tochter endlich kennenzulernen. Cecilia ist erschüttert, als sie erfährt, dass Chris eine Spenderlunge braucht. Baris steht ihr dabei fest zur Seite. Benedikt sieht eine Möglichkeit, einen wichtigen Geschäftspartner zu gewinnen, ist dafür aber auf Brittas Unterstützung angewiesen.